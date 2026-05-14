Ankara'da sağlıksız 40 ton et piyasaya sürülmeden imha edildi

Vatandaşın sağlını tehdit eden yapılara müsaade yok.

Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı.

SAĞLIKSIZ 40 TON ET ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Kızılcahamam'ın Belpınar Mahallesi'ndeki bir et entegre tesisine operasyon düzenledi.

Operasyonda halk sağlığını tehdit edecek koşullarda üretildiği belirlenen 40 ton et ürünü ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

50 milyon 655 lira değerindeki ürünleri kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürme hazırlığı yapan işletme sahipleri R.E. ve O.Ö. gözaltına alındı.

TEK OPERASYON BU DEĞİL

Öte yandan, Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demetevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren O.E.Ö'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.