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Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Mansur Yavaş kazandı. İlçe bazında CHP 3, MHP 3 AK Parti 19 ilçeyi kazanmayı başardı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 02:29..
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Ankara'da seçim sonuçları

Mansur Yavaş Ankara'da CHP'yi temsilen Belediye Başkanlığı'nı kazanırken, CHP'nin büyükşehirde elde ettiği başarı, ilçeler bazında geride kaldı.

Ankara Büyükşehir ilçelerinden 3'ünü alan CHP, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazandı.

Ankara'da seçim sonuçları

İLÇELER AK PARTİ'DE

İlçelerde AK Parti'nin elde ettiği başarı ise oldukça farklı bir noktada. AK Parti Nallıhan, Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Kahramankazan, Sincan, Keçiören, Pursaklar, Altındağ, Akyurt, Kalecik, Mamak, Evren, Şereflikoçhisar, Bala,Haymana ve Mansur Yavaş'ın bir dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Beypazarı ilçelerini almayı başardı.

CHP'nin ise kazandığı üç ilçe Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle oldu.

Ankara'da seçim sonuçları

MHP'YE 3 İLÇE

Ankara'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin AK Parti ile ortak aday çıkardığı Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut ise MHP çoğunluğu ile alındı.

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