Ankara'da sel suları vatandaşları sürükledi

Ankara'yı sel vurdu...

Ankara'da, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

AKINTIYA KAPILDI

Keçiören ilçesinde sel suları nedeniyle bir kişi akıntıya kapıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, sürüklenen kişiyi kurtarmak için müdahalede bulundu.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SÜRÜKLENDİ

Sel sularına kapılan vatandaşı tutmaya çalışan bazı kişilerin de akıntının şiddeti nedeniyle sürüklendiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olayda, zaman zaman suyun etkisiyle kişilerin ayakta durmakta güçlük çekmesi dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji'nin uyardığı Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak, etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle alt geçitler, cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da alt geçitlerde mahsur kaldı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki birçok tarım arazisi, su altında kaldı.

Bala ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de sokaklar beyaza büründü.