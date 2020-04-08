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Ankara'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır 2 kişi silahla yaralandı.

İHA |
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Ankara'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan T. Ç. ile C. Ç. arasında tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada T. Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışan C. Ç. ile yanındakileri gözaltına aldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan T. Ç.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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