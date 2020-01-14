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Ankara'da sokakta kalan gence valilik el uzattı

Yaşadığı zorluklara rağmen kocaman yüreği ile yaşama sevincini kaybetmeyen Hasan M.'ye Vali Vasip Şahin sahip çıktı.

İHA | 14.01.2020 - 00:14..
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Sosyal medyada çokça izlenen ve izleyenleri duygulandıran görüntülerde babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını, parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini ve genelde de parasının olmadığını söyleyen 29 yaşındaki Hasan M., “Allah’a çok şükür haftada bir param oluyor, onunla da otelde kalıyorum. Bu vesileyle sıcak bir yorganın altında yatabiliyorum, duşumu alıyorum. Yani haftada bir kez de olsa temizliğimi yapabiliyorum" şeklinde konuştu.

Sokakta kalan Ankaralı Hasan: Allah beni sınıyor

"UMUT HER ZAMAN VARDIR"

Geceleri metro girişinde kapalı kepenklerin önünde yere karton sererek uyuduğunu söyleyen Hasan M., "Hayat şartları üzebiliyor ama şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar. Bu yüzden Allah beni şuan sınıyor ve taşıyamayacağım bir yükü bana vermiyor. Ben genelde yere karton sererek metroda yatıyorum. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Ben buna çok inanıyorum. Allah bir yerde benim yüzüme bakacak. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları var ama yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı vardır" ifadelerini kullandı.

Ankara'da sokakta kalan gence valilik el uzattı

VALİ ŞAHİN: "GÖNLÜ ZENGİN, YÜREĞİ KOCAMAN HASAN'A ULAŞTIK"

Sosyal medyada gündem olan Hasan M.’nin görüntülerinin ardından harekete geçen Ankara Valiliği, yaşama sevinciyle görenleri kendisine hayran bıraktıran Hasan M’ye kısa sürede ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hasan M, kendisi için uygun görülen sıcak yuvasına kavuşacak.

Vali Şahin ise Twitter hesabından, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" açıklamasıyla yüreklere su serperek, Hasan’ın artık valilik himayesinde olduğunu vurguladı.

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