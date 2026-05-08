Ankara'da "telaş yapmayın" uyarısı: 13:00-17:00 arasında sesler yükselecek

Ankara Valiliği, 8 Mayıs Cuma günü kent genelinde gerçekleştirilecek planlı test uçuşlarına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, saat 13.00 ile 17.00 arasında yapılacak uçuşlar nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, test faaliyetlerinin planlı şekilde yürütüleceği ifade edilirken, vatandaşların duyulabilecek yüksek sesler nedeniyle telaş ve panik yaşamaması istendi.



Açıklamada şu sözler kullanıldı:

“08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında;



Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.



Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”