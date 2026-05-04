Adana'da tomografiye giren çocuk ölümden döndü

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde Hamiyet Kayışoğlu, 1,5 yaşındaki oğlu Mehmet Asil ile birlikte motosikletle giderken devrildi.

Yaşanan kazanın ardından anne ve oğlunun hayatı karardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla anne ve oğlu, Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada Mehmet Asil, ilaçlı tomografiye alındı.

Ancak bir süre sonra ilacın deri altına gittiği fark edildi ve çocuğun sağ eli şişip, morarmaya başladı.

ŞİŞTİ MORARMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, anne Hamiyet Kayışoğlu durumu doktora bildirdi ancak görevli doktor, ‘Endişe etmenize gerek yok, bir şeyi yok, sizi taburcu edelim bu şişlik geçer.' diyerek aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Aradan geçen süreçte minik Mehmet Asil'in elinin yanı sıra kolu da şişip morarmaya başlayınca aile durumu yeniden doktora bildirdi ve doktor, aileyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

3 GÜNDE 2 AMELİYAT

Aile, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelir gelmez doktorlar, Mehmet Asil'i hemen ameliyata alıp sağ kolunu dirseğe kadar açtı.

3 gün boyunca sağ kolundan ödem akan Mehmet Asil, dün yeniden ameliyata alındı ve kolu dikildi. Minik Mehmet Asil'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan aile, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne giderek Çukurova Devlet Hastanesi'nde kendileriyle ilgilenen sağlık personellerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ise Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise adli inceleme başlattığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hamiyet Kayışoğlu, oğlunun çok küçük ve bu acılara zor dayandığını söyleyerek, "Çocuğum kaza sonrası kafasına darbe aldığı için tedbir amaçlı hastaneye götürdüm ve ultrasona girdi. İlaçlı ultrasonda ilaç çocuğumun deri altına geçmiş. Bu nedenle önce eli şişti.

Doktor, ‘Panik yapmamam ve sakin olmam' gerektiğini söyleyerek ‘Soğuk suyla tampon' yapmamı istedi.

Daha sonra çocuğum taburcu edildi ancak ben bu duruma itiraz ettim. Bunun üzerine doktor bizi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti." diye konuştu.

Hastane hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini anlatan anne Kayışoğlu, "Benim çocuğumun kolu ihmal yüzünden bu duruma geldi. Bu ilaç deri altına işleyebilir, biz olmaz demiyoruz. Vücut böyle bir tepki gösterebilir ama doktor o an tepki göstermeliydi.

Bu ilaç zehirli bir ilaç. Çocuğumun kolu dirseğe kadar açıldı ve kanlı ödem akıyor. Benim oğlum bu kadar acıyı taşıyamaz. Kahvaltı bile yaptıramıyorum çocuğuma. Ben adaletin sağlanmasını ve hastane hakkında soruşturma başlatılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.