Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 170 bin hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda Ankara'da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yapılan yeni bir uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

UYUŞTURUCUYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

170 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Haziran'da yürütülen çalışmalar sonucunda 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.