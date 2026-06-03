Ankara'da yaşlı kadına başıboş köpekler saldırdı

Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor..

Son olay Ankara'da yaşandı.

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda sahipsiz köpekler, aniden yolda yürüyen yaşlı kadının etrafını sardı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ KURTARDI

Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve durumu fark eden bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürmesiyle muhtemel bir faciadan kıl payı kurtuldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.