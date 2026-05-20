Ankara'da yaya geçidinde korkutan kaza
Ankara'da yaya geçidinde 2 kadına otomobil çarparken, kaza anı ise yayalara yol veren başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına, araba çarptı.
Bu sırada yaya geçidinde bulunan bir diğer kişi ise otomobilin geldiğini son anda fark etti ve kazadan kıl payı kurtuldu.
BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ
Kaza, yayalara yol veren başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinde bulunan 3 kişiye sağ şeritteki bir otomobilin yol verdiği, o sırada karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye sol şeritten gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)