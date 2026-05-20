Ankara'da yaya geçidinde korkutan kaza

Ankara'da yaya geçidinde kaza...

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kadına, araba çarptı.

Bu sırada yaya geçidinde bulunan bir diğer kişi ise otomobilin geldiğini son anda fark etti ve kazadan kıl payı kurtuldu.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Kaza, yayalara yol veren başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya geçidinde bulunan 3 kişiye sağ şeritteki bir otomobilin yol verdiği, o sırada karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye sol şeritten gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.