Ankara'da yepyeni bir kitabevi

1 Hapishanedeki DEAŞ'lılar serbest bırakıldı Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

2 Barış Pınarı Harekatı gazisi: Teröristler çok korktu Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, oeprasyon sırasında teröristlerin nasıl korkup kaçtığı anlattı.

3 Savunma sanayisinde yerli ve milli oranı yüzde 70 Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra; Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa ve Almanya Türkiye'ye silah ihraç etmeyi durduracağını açıklasa da bu, hiçbir şeyi değiştirmiyor.

4 Hatay'da kafası demir parmaklığa sıkışan çocuk 6 yaşındaki meraklı çocuğun merakı, kafasının demir parmaklıklara sıkışmasıyla son buldu.

5 CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resen soruşturma başlattı.

6 Dünyada 750 milyar dolar değerinde israf yapılıyor FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz." dedi.