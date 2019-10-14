Ankara'da yepyeni bir kitabevi

2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevleriyle de okurlarla buluşmaya devam ediyor.
Yazarlar, sanatçılar, yayınevleri ve edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Kırmızı Kedi Yayınevi ve Kırmızı Kedi Kitabevleri Sahibi Haluk Hepkon, yeni açılacak kitabevlerinin müjdesini verdi.
YAYINCILIĞA HIZLI GİRİŞ
Türkiye'de yayıncılık sektörüne çok hızlı bir giriş yapan Kırmızı Kedi Yayınevi, okurlarını kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.
Kitapseverlerin yoğunlukla tercih ettiği Kırmızı Kedi, tarih, edebiyat, güncel, araştırma-inceleme ve dünya edebiyatından oluşan geniş bir yelpazeye sahip.
ANAKARA'DA KIRMIZI KEDİ
Kırmızı Kedi, sınırlarını genişletti. Ankaralı kitapseverleri unutmayan yayınevi,dün Tunalı Hilmi'de çeşitli davetlilerin katılımıyla yeni şubesine merhaba dedi.