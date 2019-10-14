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Ankara'da yepyeni bir kitabevi

Kırmızı Kedi Yayınevi, Ankara'da Tunalı Hilmi'de yeni kitabevini açtı.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 15:35..
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2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevleriyle de okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Yazarlar, sanatçılar, yayınevleri ve edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Kırmızı Kedi Yayınevi ve Kırmızı Kedi Kitabevleri Sahibi Haluk Hepkon, yeni açılacak kitabevlerinin müjdesini verdi.

YAYINCILIĞA HIZLI GİRİŞ

Türkiye'de yayıncılık sektörüne çok hızlı bir giriş yapan Kırmızı Kedi Yayınevi, okurlarını kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Kitapseverlerin yoğunlukla tercih ettiği Kırmızı Kedi, tarih, edebiyat, güncel, araştırma-inceleme ve dünya edebiyatından oluşan geniş bir yelpazeye sahip.

Ankara'da yepyeni bir kitabevi

ANAKARA'DA KIRMIZI KEDİ

Kırmızı Kedi, sınırlarını genişletti. Ankaralı kitapseverleri unutmayan yayınevi,dün Tunalı Hilmi'de çeşitli davetlilerin katılımıyla yeni şubesine merhaba dedi.

Ankara'da yepyeni bir kitabevi


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