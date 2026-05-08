Ankara'da yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı Hamza öldü
Polatlı ilçesinde arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki mesleki eğitim merkezi öğrencisi Hamza Çetin, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Hamza Çetin, arkadaşı ile birlikte bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAŞUCUNDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Çetin'in kaza anında yanında bulunan okul arkadaşı, arkadaşının başucunda gözyaşı döktü.
Hamza Çetin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Tedaviye alınan Çetin, hayatını kaybetti. Çetin'in mesleki eğitim merkezinde eğitim gördüğü öğrenilirken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)