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Ankara'daki AVM'de akıllı telefon izdihamı

Çin merkezli telefon markasının açılış yapacağını duyurması nedeniyle AVM'de insanlar birbirini ezdi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 16:08..
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Ankara'daki AVM'de akıllı telefon izdihamı

Türkiye'de son dönemde cep telefonlarına gelen vergilerin artması, fiyatları 20 bin liraya kadar yaklaştırdı. Fiyatların böylesine yükselmesi, insanları ucuz telefonlara yöneltti.

TELEFON ALMAK İÇİN EZİLENLER OLDU

Çin merkezli akıllı telefon markası Xiaomi'nin Ankara'daki bir AVM'de mağaza açacağını duyurması ve fiyatlarda indirime gitmesi AVM'de izdihama neden oldu.

Ucuz akıllı telefon alabilmek için saatler öncesinden sıraya giren insanlar, kapıların açılmasıyla mağazaya koşa koşa gitti, bu sırada bazıları birbirini ezdi.

Yaşanan izdiham nedeniyle Çin markası açılışını ertelemek zorunda kaldı.

Ankara'daki AVM'de akıllı telefon izdihamı VİDEO

Ankara'daki AVM'de akıllı telefon izdihamı

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