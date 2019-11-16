Türkiye'de son dönemde cep telefonlarına gelen vergilerin artması, fiyatları 20 bin liraya kadar yaklaştırdı. Fiyatların böylesine yükselmesi, insanları ucuz telefonlara yöneltti.
TELEFON ALMAK İÇİN EZİLENLER OLDU
Çin merkezli akıllı telefon markası Xiaomi'nin Ankara'daki bir AVM'de mağaza açacağını duyurması ve fiyatlarda indirime gitmesi AVM'de izdihama neden oldu.
Ucuz akıllı telefon alabilmek için saatler öncesinden sıraya giren insanlar, kapıların açılmasıyla mağazaya koşa koşa gitti, bu sırada bazıları birbirini ezdi.
Yaşanan izdiham nedeniyle Çin markası açılışını ertelemek zorunda kaldı.
Ankara'daki AVM'de akıllı telefon izdihamı VİDEO