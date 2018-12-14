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Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın, Yenimahalle ilçesi yakınlarında bulunan Çiftlik bölgesinde bulunan Marşandiz istasyonunda yaşanan kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 17:31..
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Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Yenimahalle'de yaşanan Marşandiz istasyonundaki kazaya ilşikin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı açıkça görülüyor.

Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza anında tren ile ray kontrol lokomotifinin çarpıştığı sırada köprü yıkılıyor, elektrik hatlarında da patlama oluyor. Görüntüde, hızlı trenin yaşadığı çarpışma ve olay yerindeki üst geçidin yıkılışı görülüyor. Kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Ankara'daki tren kazasının görüntüleri VİDEO

TREN KAZASI

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenler, son yolculuğa bugün uğurlandı. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Ebru Erdem Ersan, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz ve makinist Kadir Ünal için Ankara'da; makinist Hulisi Böler için Tokat'ta, makinist Adem Yaşar için Çankırı'da, Yusuf Yetim için de Şanlıurfa'da cenaze törenleri düzenlendi.

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