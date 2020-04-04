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Ankara’nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı

Şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcuları, ateş kontrolünden geçirildi.

İHA |
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Ankara’nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a, giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı.

ARAÇ KONTROLÜ YAPILDI

Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, gece yarısından itibaren şehrin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. Görevli ekipler, durdurdukları araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu.

Ankara’da, şehre giriş ve çıkışlar durduruldu İZLE

SEBEP GÖSTERMEYENLER GELDİKLERİ GİBİ GİTTİ

Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişleri engellenerek şehre geri dönmeleri gerektiği bildirildi.

HEPSİNİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Gece yarısından sonra Ankara'ya giren araçlar, şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Ankara’nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı

GECE YARISINDAN ÖNCE GEÇİŞLERDE SORUN OLMADI

Öte yandan Ekipler, İstanbul-Ankara otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi. Eskişehir-Ankara kara yolunda Polatlı ilçe sınırının başladığı noktada oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir'e gitmek isteyen vatandaşlardan ise sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.

Ankara’nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı

İHTİYAÇLARI TAŞIYANLARA FATURA ŞARTIYLA GEÇİŞ SERBEST

Buna göre, 31 şehre başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların geçişlerine makbuz ya da fatura gibi belgelerini ibraz etme şartıyla müsaade edilecek.

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