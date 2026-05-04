Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ankara’da kar yağışı etkili oluyor.....

Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan kar yağışı, başta Ankara’nın kuzeyi olmak üzere hayatı felç etti.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı, özellikle Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Bölgedeki yaylalar beyaza büründü.

Bahar görüntüsünün yerini kış manzarasına bırakması, bölgede ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

HAVA KOŞULLARI ANİDEN DEĞİŞEBİLİR

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde hava koşullarının ani şekilde değişebileceğine dikkat çekti.

HAVA DURUMU TAKİP EDİLMEDEN YOLA ÇIKILMAMALI

Vatandaşlara, özellikle yayla ve kırsal alanlarda tedbirli olunması ve hava durumu takip edilmeden yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.