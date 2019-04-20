Ankara'ya kar sürprizi

Ankara'da etkili olan soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Nisan ayında kentin Gölbaşı ilçesine kar yağdı, vatandaşlar gördüklerine inanamadı.

45 DAKİKA KAR YAĞDI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Birden bastıran yoğun kar ve sis, zor anlar yaşattı. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü.

Ankara'da kar yağışı

KAR BASTIRINCA VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Nisan ayının son günlerine yaklaşırken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Başkent’te öğleden sonra başlayan kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi.

Soğuk havanın, kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.