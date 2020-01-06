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Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı

Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma meydana geldi. Araçlar yola tutunmakta güçlük yaşadı.

DHA | 06.01.2020 - 13:03..
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Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü.

10 SANTİMİ BULDU

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

Ankara'da kar yağışı kazalara neden oldu VİDEO


KAZALAR MEYDANA GELDİ

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı


3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı

Ankara'ya kar yağdı, araçlar kaydı

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