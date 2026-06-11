Anlık sesli çeviri dönemi başladı: Google Gemini 3.5 Live Translate yayında

Teknoloji devi Google, geliştirdiği yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Canlı Çeviri ile gerçek zamanlı dil çevirisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Bu yeni sistem, konuşmacının sadece birkaç saniye gerisinden gelerek normal bir konuşma hızına kolayca ayak uydurabiliyor.

70'TEN FAZLA DİLDE DOĞAL SESLİ ÇEVİRİ İMKANI

Yeni model, 70'ten fazla dilde otomatik algılama yaparak robotik bir ses yerine konuşmacının kendi tonlama ve perdesine benzer bir ses sunuyor.

Yoğun ortamlardaki arka plan gürültülerini de filtreleyen sistem, çok dilli girdileri manuel ayara gerek duymadan otomatik işliyor.

GOOGLE EKOSİSTEMİNE VE MOBİL UYGULAMALARA GELİYOR

Geliştiriciler için AI Studio üzerinden önizlemeye açılan bu özellik, bu aydan itibaren kurumsal Google Meet kullanıcıları tarafından denenebilecek.

Yakında Android ve iOS işletim sistemlerindeki Google Çeviri uygulamasına da entegre edilecek olan özellik büyük kolaylık sağlayacak.

KULAKLIK ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Kullanıcıların bu anlık çeviriyi dinlemek için artık özel bir kulaklığa ihtiyacı kalmazken, telefonlarını tıpkı bir arama yapar gibi kulaklarına tutmaları yeterli olacak.

Android platformunda aktif olan bu dinleme modunun yanı sıra güvenlik amacıyla tüm ses akışlarına yapay zeka üretimi olduğunu belirten SynthID filigranları eklenecek.