Anne ve kızı, tarlalarının yakınına veri merkezi kurulması için yapılan 22 milyon euroluk teklifi reddetti

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan bir anne ve kızı, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının hedefindeki tarım arazileri için yapılan yaklaşık 22 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. İkilinin kararı kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında gündem oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ida Huddleston ve kızı Delsia Bare, yıllardır ekip biçtikleri arazilerini satmaları için gelen milyonlarca euroluk teklife rağmen geri adım atmadı. Bölgedeki arazilerin, büyük bir veri merkezi projesi kapsamında satın alınmak istendiği öne sürüldü.

“Bu toprak bizim hayatımız”

Anne ve kızın, arazinin yalnızca maddi bir değerden ibaret olmadığını söylediği belirtildi. Aileye yakın kaynaklara göre ikili, toprağın yıllardır geçim kaynakları olduğunu ve bölgenin tarımsal yapısının bozulmasını istemediklerini ifade etti.

Kentucky’de son dönemde veri merkezi yatırımları için büyük arazi arayışlarının hız kazandığı aktarılırken, teknoloji şirketlerinin özellikle enerji ve altyapı açısından uygun bölgeleri hedef aldığı belirtiliyor.

Yapay zeka yatırımları arazi yarışını büyüttü

Son yıllarda yapay zeka sistemlerinin hızla büyümesi, veri merkezlerine olan ihtiyacı da artırdı. Dünyanın birçok bölgesinde teknoloji şirketleri, yeni tesisler kurabilmek için büyük araziler satın alıyor.

Ancak bu durum bazı bölgelerde çevre, enerji tüketimi ve tarım alanlarının korunmasıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kentucky’de yaşanan olayın da, teknoloji yatırımları ile geleneksel yaşam arasındaki çatışmanın son örneklerinden biri olduğu yorumları yapıldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı anne ve kızın kararını desteklerken, bazı kullanıcılar ise reddedilen teklifin büyüklüğüne dikkat çekti. Olayın ardından bölgedeki veri merkezi projeleri yeniden tartışma konusu oldu.