Anneannesini virüs var diyerek dışarı göndermeyen çocuk

Görüntüler, Samsun'da bir evde kaydedildi.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve ablası Elif (6) ile vakit geçirdi. Ardından da evden çıkmak istedi.

Anneannelerinin dışarı çıkmak için hazırlandığını gören kardeşler, kapının önüne geçti.

"VİRÜS VAR, GİDEMEZSİN"

"Neden dışarı çıkmayayım?" diye soran anneanneye küçük kızlardan Ayşe, ağlayarak, "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" yanıtını verdi.

Anneannelerini dışarı göndermeyen çocuklar VİDEO

GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Ağlayan torununa sarılan Neriman Uysal, "Ben sizi üzmek istemiyorum. Vazgeçtim gitmiyorum" dedi.

Anneanne ve torunlarının cep telefou kamerasıyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.