Anneler Günü öncesi 20 TL'ye üretilen güller, raflarda 200 TL

Anneler Günü yaklaşırken çiçek piyasasında hareketlilik artarken gül üreticileri ile satış noktaları arasındaki fiyat farkı, yeniden gündeme geldi. Antalya’da emekle yetiştirilen güllerin üretim fiyatı ile son satış fiyatı arasındaki uçurum dikkat çekiyor.

SERADAN ÇIKIŞ 10-20 TL, VİTRİNDE 200 TL

Antalya’da seralarda yetiştirilen güller, üreticiden ortalama 10 ila 20 TL arasında alıcı buluyor. Ancak aynı güller, çiçekçi vitrinlerinde 150-200 TL’ye kadar çıkan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Bu durum, üretici ile son satış noktası arasındaki fiyat farkını gözler önüne seriyor.

"ASIL KAZANAN ARACILAR OLUYOR"

Mehmet Bolat, yıllardır üretim yaptıklarını ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek kazancın büyük bölümünün, aracı ve son satıcılara gittiğini söyledi.

Bolat, “Bizden 10-20 TL’ye alınıyor, dışarıda 150-200 TL’ye satılıyor. Asıl kazanan üretici değil.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL GÜNLERDE TALEP ARTIYOR AMA FİYAT DALGALANIYOR

Üreticiler, özellikle Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel dönemlerde talebin arttığını ancak fiyatların buna rağmen istikrarlı olmadığını belirtiyor. Sezonluk değişimlerin yanı sıra ithal ürünlerin piyasaya girmesinin de yerli üreticiyi zorladığı ifade ediliyor.

"İTHAL ÜRÜN YERLİYİ GERİDE BIRAKIYOR"

Üreticiler, ithal çiçeklerin piyasaya girmesiyle birlikte yerli ürünlerin değer kaybettiğini savunuyor. Bu durumun fiyatları aşağı çektiğini belirten üreticiler, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

MALİYETLER ARTTI, ÜRETİCİ ZORDA

Bolat, üretim maliyetlerinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını da ifade etti. Gübre, kira ve işçilik giderlerindeki yükselişin üreticiyi zorladığını belirten Bolat, bazı arazilerde kira artışlarının da sürdürülebilir üretimi tehdit ettiğini söyledi.

"BİR DAL GÜL 20 TL, RAFLARDA 200 TL"

Anneler Günü öncesi fiyat farkına dikkat çeken Bolat, üreticiden çıkan bir dal gülün 10-20 TL bandında alındığını ancak çiçekçide 150-200 TL’ye kadar satıldığını belirtti. Bu farkın piyasa yapısından kaynaklandığını ifade eden üreticiler, daha adil bir dağıtım sistemi talep ediyor.

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Antalya’daki gül üreticileri, hem maliyetlerin düşürülmesini hem de ithal ürün baskısının azaltılmasını istiyor. Üreticiler, sürdürülebilir tarım için daha dengeli bir piyasa yapısının şart olduğunu dile getiriyor.