Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte çiçek fiyatlarında artış yaşanıyor

Anneler Günü yaklaşınca her yer çiçek reklamlarıyla doluyor.

Kahvaltı rezervasyonları yapılıyor, hediyeler seçiliyor, sosyal medyada paylaşılacak fotoğraflar düşünülüyor.

ÇİÇEK FİYATLARI CEP YAKIYOR

Özellikle çiçek fiyatları, bu özel gün nedeniyle daha da arttı.

Bu pazar Anneler Günü. Anneler Günü'ne saatler kala, kırmızı gül fiyatı tartışma konusu oldu.

Antalya'da seralarda yetişen kırmızı gülün tanesi 10-20 lira arasında değişiyor.

Ancak İstanbul'da durum çok farklı.

GÜLÜN TANESİ 150 LİRADAN BAŞLIYOR

İstanbul'da bir çiçekçi dükkanında kırmızı gülün tanesi, 150 lira ila 300 lira arasında değişiyor.

Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedeni, çiçekçilere göre maliyetlerin de bir o kadar yüksek olması.

İSTANBUL'A GELENE KADAR 300 LİRA OLUYOR

İstanbul'da çiçekçilik yapan Salih Topal isimli esnaf, "Antalya'dan 20 liraya çıkan gül bana gelene kadar 70 lirayı buluyor. Bunun firesi var. Sattım var, satamadım var. Ben bunların üzerine koymak zorundayım." diye konuştu.

NTV'nin haberine göre; Topal, ayrıca elektrik ve kira maliyetlerine de dikkat çekti.

EN ÇOK TALEP ORKİDEYE

Anneler Günü için en çok ilgi ise orkideye gösteriliyor.

Orkide fiyatları bin 500 liradan başlıyor.

Mevsim buketi de Anneler Günü için en çok ilgi gösterilenler arasında yer alıyor.