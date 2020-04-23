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Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

Malatya’da koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan iki kardeş, 155’i arayarak annelerine doğum günü sürprizi yapmak için pasta istedi.

İHA |
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Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılırken, Türkiye’de de virüsün yayılımının önüne geçilmesi adına birçok önlem alındı.

Malatya'nın Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren Selim ve Ali Osman Karakaş isimli kardeşler, annelerinin doğum günü için pasta almak istedi.

Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

POLİS EKİPLERİ KAYITSIZ KALMADI

Ancak dışarı çıkamayan iki afacan, 155 polis hattını arayarak, “Polis ağabey,  annemin doğum günü pasta getirir misiniz?” dedi.

Miniklerin bu özel talebine duyarsız kalmayan polis memuru, telsizden Kale ilçesindeki ekiplere anons geçerek Selim ve Ali Osman kardeşlerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

ANNE, KAPIDA POLİSLERİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ekipler de kısa sürede miniklerin istediği çilekli pastayı alarak, belirtilen adrese gitti. Kapının açılması ile karşısında polisleri gören anne Elif Karakaş bir anlık şaşkınlık yaşarken, kendisine yapılan sürpriz doğum günü karşısında mutlu oldu.

Polis ekipleri, annelerine sürpriz yapan Selim ve Ali Osman kardeşlere de çikolata verdi. Baba Aykut Karakaş, kendilerinden habersiz böyle bir sürpriz yapıldığını belirterek, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Annelerine doğum günü sürprizi için polisten yardım istediler

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