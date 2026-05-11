Annenin dikkati felaketi önledi: O yansımayı görünce...

İngiltere'de 30 yaşındaki Danielle Foggin, geçen yıl Mayıs ayında 14 aylık kızı Amelia'nın tatlı bir fotoğrafını çekti.

Minik kızının gözünde oluşan beyaz yansıma, annenin dikkatinden kaçmadı.

İki çocuk annesi kadın, olası nedenleri araştırmak için internette arama yaptı.

Anne, bu belirtinin çocuklarda görülen nadir bir göz kanseri olan retinoblastoma ile bağlantılı olabileceğini öğrendi.

Telaşa kapılan Danielle, ertesi gün kızını hemen doktora götürdü.

KANSER ÇIKTI

Yapılan MR ve detaylı tetkikler sonucunda Amelia'ya “Grade D retinoblastoma” teşhisi konuldu.

Kanserin yayılmadığının belirlenmesinin ardından Amelia'nın gözünün alınmasına karar verildi.

Toplam 13 operasyon sonrasında Amelia'nın kanserden kurtulduğu açıklandı.

