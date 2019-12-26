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Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde haftalardır terör örgütünün elindeki çocukları için eylem yapan annelerden birinin daha yüzü güldü.

DHA | 26.12.2019 - 06:52..
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Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verildi.

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

MEKİYE'Yİ 14 YAŞINDAYKEN KAÇIRDILAR

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

ÖRGÜTTEN KAÇTI. ERBİL'E SIĞINDI

Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

MÜJDEYİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLU VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi.

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havsı var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

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