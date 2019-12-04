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Annesinin dışladığı yavru kediyi köpek sahiplendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kuyumcular Çarşısı esnafının baktığı 5 yaşındaki 'Tarçın' adlı Golden Retriever cinsi köpek, annesinin dışladığı 2,5 aylık kediye yavrusu gibi bakıyor.

DHA | 04.12.2019 - 00:59..
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Edremit Kuyumcular Çarşısı esnafı, geçen yıl Leishmania hastalığı olan Golden Retriever cinsi köpeği sahiplendi. Esnaf, mahallede 2,5 ay önce doğan, ancak annesinin dışladığı yavru kedinin de bakımını üstlendi.

Annesinin dışladığı yavru kediyi, köpek 'Tarçın' sahiplendi

Yavru kedi ile Tarçın, zamanla birbirine yakınlaştı. Kedi, şimdilerde Tarçın'ın yanına sokulup, sütü olmamasına karşın memesini emmeye başladı. Bu duruma tepkisiz kalan Tarçın ise yavru kediyi yalayıp, temizliyor.

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -1

"ANNE ŞEFKATİYLE EMZİRİYOR, TEMİZLİYOR"

Çarşı esnafından Elif Yavaş, yavru kediye annesinin dışladığını belirterek, "Yavru kedi de Tarçın’dan sıcaklık gördü ve onu annesi yerine koyup, emmeye çalışıyor. Tarçın’ın hiç yavrusu yok. Bu zamana kadar da olmadı. Fakat Tarçın da bir anne şefkatiyle emmesine izin veriyor ve onu yalayıp, temizliyor. Tarçın’ı da yaklaşık bir yıl önce sokağa terk edilmiş olarak bulduk. Buradaki bir esnaf arkadaşımız sahiplendi, hep birlikte bakımını ve tedavisini yaptırdık. Şu an kendisi sokağımızın sakini, hep birlikte ilgileniyoruz. Kedimiz de aynı şekilde sokakta yaşıyor ve ona da sahip çıkıyoruz. Yavru kedimizin de tedavilerini yaptırdık, ama şu an bir gözü görmüyor. Kedi şu an Tarçın’ı emiyor ama kuru gıdayla besleniyor. Tarçın'da kronik kilo kaybı, iştahsızlık, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi durumlara sebep olan Leishmania hastalığı var. Her gün içtiği bir ilacı var. Onu vermezsek iç organların iflas edebileceği söylendi. Her gün mamayla birlikte ilacını da veriyoruz” dedi.

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -2

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -3

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -4

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -5

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -6

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -7

Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi -10

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