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Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

Antalya'da babasından boşanan annesinin başka bir erkekle evlenmesini kabullenemeyen şüpheli, üvey babasını alışveriş yaptığı sırada pazar yerinde bıçakla yaraladı.

DHA |
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Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarına Şinasi Vural'la birlikte giden M.D.A., alışveriş yaptıkları sırada üvey babasını omuz ve karın bölgesinden bıçakladı.

Bıçağı bir otomobilin altına atan M.D.A., olay yerinden kaçtı.

Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şinasi Vural, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

EVLENMELERİNİ KABULLENEMEDİ

Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D.A., annesinin babasından ayrılarak başka bir erkekle evlenmesini kabullenemediğini, bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını, pazar alışverişi yaptıkları sırada bir anda tezgahtaki bıçağı kaptığı gibi üvey babasını bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.

Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

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