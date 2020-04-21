Annesinin evlenmesine kızdı, üvey babasını bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarına Şinasi Vural'la birlikte giden M.D.A., alışveriş yaptıkları sırada üvey babasını omuz ve karın bölgesinden bıçakladı.

Bıçağı bir otomobilin altına atan M.D.A., olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şinasi Vural, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

EVLENMELERİNİ KABULLENEMEDİ

Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D.A., annesinin babasından ayrılarak başka bir erkekle evlenmesini kabullenemediğini, bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını, pazar alışverişi yaptıkları sırada bir anda tezgahtaki bıçağı kaptığı gibi üvey babasını bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.