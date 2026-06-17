ANSET soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarına yönelik yürütülen ANSET ihaleleri soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Mülkiye Başmüfettişinin hazırladığı tevdi raporu, bilirkişi raporu ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CANSEL TUNCER'E AİT TAŞINMAZLARIN EDİNİMLERİNDE AÇIKLANAMAYAN PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitler üzerine Tuncer’in eşi ile kayınvalidesi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

TUNCER AİLESİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDI

Son gelişmeyle birlikte Tuncer ailesinin tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edilmişti.

İhalelerde yetkili oldukları değerlendirilen, aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanmış, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 13 şüpheli ise serbest bırakılmış, şüphelilerden 2’sinin firari, 2 şüphelinin de cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, ANSET ihalelerinde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan kişilerle ilgili tespitlere de yer verilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda 14’ü Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1’i Keçiören Belediyesi bünyesinde memur olmak üzere 24 kişi ile ihalelere usulsüz teklif verdiği belirlenen şirket sahibi 1 kişi hakkında 13 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Toplam 25 şüpheliye yönelik operasyonda 2 kişi tutuklanmış, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Devam eden soruşturmada, usulsüzlük tespit edilen ihalelerde ihale onay makamı, ihale komisyonu, muayene-kabul ve kontrol teşkilatında görev alan şüphelilerin ifadeleri de dosyaya girdi.

İfadelerde, yapılan işlerin yerinde görülmeden yapılmış gibi gösterildiği, mal ve hizmet alımına ilişkin evrakların düzenlenerek ihale komisyonu görevlilerine imzalatıldığı yönünde beyanlar bulunduğu öğrenildi.