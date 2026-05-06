Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet ve yolsuzluk davası ikinci gününde

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Rüşvet, yolsuzluk ve tacizin sarmal haline geldiği CHP’li belediyelerden Antalya’da gözler 2. duruşmaya çevrildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 41 sanık tutuklandı. Bu kişiler hakkında 702 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

26 AYRI EYLEM HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

İddianamede “icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira” suçlamalarına yer verildi. Ayrıca 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI HAKSIZ MAL EDİNME

İddianamede Muhittin Böcek için “icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçları yöneltildi. Eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme” ile suçlandı.

SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ

Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise “yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti ve haksız mal edinmeye yardım” suçlamaları yer aldı. Ayrıca “suçu meslek edinen kişi” kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

170 MİLYON 83 BİN TL MEVDUAT

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi.

El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmada; Mehmet Okan Kaya ve İlker Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

3’ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, duruşma salonunda hazır bulundu.

Farklı suçtan tutuklanan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice, SEGBİS’le duruşmaya bağlandı. Geçen duruşma suçtan zarar gören mağdurlar dinlenirken, bugün tanıklar dinlendi.

''ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALAN KAMU İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ TALEP ETTİ''

Yusuf Yadoğlu'nun belediyedeki muhasebe sorumlusu ile yaptığı görüşmeler kapsamında dosyada tanık olan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A., "37 yıl kamu personeliyim. 18 yıldır mali hizmetler daire başkanıyım. Menderes Türel Başkanım ile 5 yıl çalıştım. Muhittin Başkanımız seçimi kazandıktan sonra bizle çalışmaya devam etti.

Muhittin Başkan önceki dönemden kalan kamu ihaleleri hakkında benden bilgi talep etti. Biz her ayın başında ödeme cetvellerini hazırlar ve son günü başkana iletiliriz. Başkan Bey bizi sonra toplar, değerlendiririz" dedi.

''HİÇBİR MÜTEAHHİDİ TANIMAM''

Selahattin A., Muhittin Böcek’in hakediş ödemelerinden haberdar olduğunu belirterek, "Belediyede tüm mali tablolar raporlanarak cetvel halinde tutulur. Bu cetvel gereği yapılması gereken ödemeler ve işler ay sonlarında yapılır, başkanın talimatı olduğu zamanlarda ödemeler belirli sürelerle öne alınabilir. Benim işim gelen talimatları yapmaktı, hiçbir müteahhidi tanımam.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığım dönemde hukuka aykırı hiçbir şey yapmadım, talimatları yerine getirdim. Söz konusu olay ile alakalı, Muhittin Böcek Başkana önceki dönemden kalan borçları arz ettim. Bu tablo şirkete göre şekillenir. Ayın son günü para girişi olunca giren paraya göre ödemeler olur. Ayın 1-5 arası ödeme yapılacak listeleri hazırlarız. Biz esnafı tanımayız.

115 MİLYON TL HAK EDİŞ

Aynı gün aynı saatlerde ödemeler olur. Her günün sonunda belediyeye 1 TL girse de çıksa başkana bilgi verilir. Savaş V.'yi o güne kadar görmedim. Belediyede ben kendisini karşıladım. Kendisi hak edişleri olduğunu söyledi, bunun da 115 milyon TL olduğunu söyledi. 85 milyon TL ödenmediğini kaydetti.

'Başkan onay verince hakedişleri alırsınız' dedim. Normal şartlarda ödemeler gelir, başkan beye sorulur. Gecikmiş bir hakediş ödememiz olmadı" diye konuştu.

''BENDEN BAĞIŞ YAPMAMI İSTEDİ''

Muhittin Böcek'in tanığa yönelttiği '2019 yılında göreve geldiğimizde en borçlu belediye bizim belediyemiz miydi ve geciken borç var mıydı?' sorusuna A., "Ben eylül ayında belediyeden ayrıldım, günü geçmiş bir ödememiz yoktu" cevabını verdi.

Belediyenin imar işleri birimiyle iskan ve ruhsat konularında iletişime geçen tanık müteahhit Muvakkaf E., "İnşaat yapıyorduk. Tuncay K. ile iletişime geçtim. Ruhsat ve iskan sürecinde konuştu. Tuncay bey bana 'Belediyenin ihtiyaçları var' dedi. Benden bağış yapmamı istedi. Nakit olarak Tuncay Bey’e 3 parça halinde 250 bin civarında para verdim" dedi.

''ÖDEMELERİ BANKA HAVALESİ YA DA ÇEKLE ALDIM''

Reklam ajansı yetkilisi ve ortağı tanık Fethi Ö. ise "CHP’den tarafımıza ulaşıldı. Yusuf Y.’nin firmasından bizi aradı sponsor olarak. Ben tüm görselleri ve evrakı zaten emniyete sundum. O aldığımız paralar reklam çalışmalarımızın bedeliydi, paralar şirketimizde kaldı.

Faturaları bizden istediler. Kaplama yaptığımız otobüsler kiralık gelir. Ödemeleri banka havalesi ya da çekle aldım. Diğer parti ve adaylar ile de çalışırız. Son seçimde CHP ve Muhittin Böcek ile çalıştık" diye konuştu.

70 MİLYON TL'LİK ALTIN İHTİYACI

Duruşmada Zeynep Kerimoğlu'na verilen 80 milyon TL’nin hangi yollarla ve kimler tarafından iletildiğine dair döviz büroları personelinin ifadelerine başvuruldu. Tanık Tunahan Y., "8 yıldır aynı firmada çalışıyorum Kasım 2024'te Erkan A. beni aradı, altın ihtiyacı olduğunu söyledi. 70 milyon TL'lik bir miktar ortalama. Şirketimizin sahibi kuyumcu Salih E. ile konuyu paylaştım. O gün 18 kilogram kadar altın aldık. İkinci günde toplam 5 kilogram kadar altın aldık, yaklaşık 23-24 kilograma tekabül ediyor.

''BEN ALTINLARI GİDİP ÇANTA İLE ALDIM''

Ben altınları gidip çanta ile aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına gönderdik. Zeynep Kerimoğlu’nu şahsen tanımıyorum. Bizim dükkanımıza hiç gelmedi.

İlk partide getirdikleri altın eksik olduğu için karşılığında 430 bin dolar aldık. Bir parti alımına ben gittim. Altını tamamladıklarında doları geri verdik" dedi

Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına gönderilen para kapsamında ifadesine başvurulan kuyumcu personeli tanık Melek Atik ise "Altın imalatı üzerine çalışıyoruz. Gider teslim eder, ödemesini alırım. Zeynep Kerimoğlu’na giden paradan bilgim yok. Dışardan altın almayız, sadece kuyumcu esnafıyla çalışırız" diye konuştu.

''SADECE EVRAK İŞLERİYLE İLGİLENDİM''

Zeynep Kerimoğlu’na altın karşılığı verilen paraya yönelik ifade veren kuyumcu personeli Çağlar Topçu, "Ben gelen altınları görmedim. Sadece evrak işleriyle ilgilendim. Zeynep Kerimoğlu’nu arayıp, evraka imza atması gerektiğini söyledim ancak kendisi İstanbul’da olduğu için evrakı oraya gönderdim.

Hurda altın olarak alındı. 3 parça halinde yapılan işlemlerdi. Altın geldi, fatura düzenlendi, sistemlerimize kaydedildi" dedi.