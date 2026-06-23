Antalya Kaputaş Plajı görenleri büyülüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında başı çekiyor.

Devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, görenleri adeta büyülüyor.

187 BASAMAK İNİYORLAR

Yaz sezonunun başlamasıyla günün her saati kalabalık olan plaja ulaşabilmek için ziyaretçiler, 187 basamak iniyor.

Plajın yer aldığı kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yer bulamayan ziyaretçiler de araçlarını yol kenarlarına bırakarak plaja ulaşıyor.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Plaja inmek istemeyen tatilciler, denizin göz alıcı turkuaz rengini plajın üst kısımlarından fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Türkiye'nin tanıtım görüntülerinde de kullanılan, Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilen ve sanal medyanın etkisiyle de popülerliği artan Kaputaş Plajı, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Dünyanın birçok noktasından tatilciler, plajı görmek için kente geliyor.