Antalya Konyaaltı Sahili’nde tatilci yoğunluğu
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’ne akın ederken, kentin birçok noktası yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.
Antalya'da sezon çoktan başladı, bayram tatili için Konyaaltı Sahili doldu.
Hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı'nın keyfini çıkardı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ÇIKTI
Sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken tatilciler, denize girip güneşlenerek vakit geçirdi.
Sahilde hizmet veren işletmelerde hareketlilik yaşanırken, su sporlarına da ilgi arttı.
Kentin turistik noktaları ziyaretçi akınına uğrarken otellerde doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)