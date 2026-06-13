Antalya Otogarı'nda 260 kilo kaçak balık ele geçirildi

Antalya'da zabıta ve güvenik ekipleri, terminalde 17 strafor koli indirildiğini fark ederek duruma müdahale etti. Kolilerde yapılan kontrol sonrası balık taşındığı belirlendi ve durum Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

AV YASAĞI DÖNEMİNDE YAKALANMIŞ BALIKLAR

Yapılan incelemelerde kolilerdeki balıkların avlanma yasağı döneminde yakalandığı ve toplamda 11 farklı tür içerdiği tespit edildi. Barbun, zargana, grida, lahos, iskorpit ve dil balığı gibi türlerin de aralarında bulunduğu ürünlerin yasal olmayan şekilde taşındığı belirlendi.

SOĞUK ZİNCİR KURALLARINA UYULMADI

Denetimlerde balıkların soğuk zincir kurallarına uygun şekilde taşınmadığı da ortaya çıktı. Gıda güvenliğini tehdit eden bu durum nedeniyle ürünlere el konuldu.

260 KİLO BALIK İMHA SÜRECİNE ALINDI

Toplam 260 kilogram balığa el konulurken, uygunsuz taşımacılık nedeniyle ilgili otobüs firmasına da idari para cezası uygulandı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.