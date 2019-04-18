Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Türkiye ile Rusya arasındaki yaşanan yakınlaşma, turizm sektörünü de heyecanlandırdı.

Bu yıl turist hedefi 16 milyon.

Bu hedefin yerine getirilmesi için Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kolları sıvadı.

Rusya'ya giderek temaslarda bulunan Vali Karaloğlu, izlenimlerini de aktardı.

Ülkede caddelerin cıvıl cıvıl olduğunu belirten Antalya Valisi, insanın otele giresinin gelmediğini söyledi.

BELEDİYELERİMİZ GECEYİ GÜNDÜZ GİBİ AYDINLIK HALE GETİREBİLİYOR MU?

Özeleştiri yapan Vali Karaloğlu, "Etrafımıza bakalım, Turizm Haftası'na girdiğimizi bize anımsatacak bir şey var mı? Vali olarak ben ne yaptım, belediyelerimiz, esnafımız, geçen haftaya göre bu hafta neyi değiştirdi? Hangi heyecanı duyduk? Yeni bir sezona giriyoruz, 16 milyon turist hedefi var. Bu hedeften istifade edelim diye ne yaptık? Belediyelerimiz caddelerimizi cıvıl cıvıl, tertemiz, geceyi gündüz gibi aydınlık hale getirebiliyor mu?





GEÇEN HAFTA RUSYA'DAYDIM...

Geçen hafta Rusya'daydım, gece sokaktan otele girmek istemiyorsunuz. Aynı şeyleri bizim yapmamız lazım. Esnaf otokontrolünü yapıyor mu?

BİZ HÂLÂ BUNLARI KONUŞUYORSAK TURİST ŞEHRE İNMEZ

Biz hâlâ Antalya'da bunları konuşuyorsak turist şehre inmez. Hâlâ etiketi, farklı fiyatları konuşuyorsak, hâlâ taksiye binen turist gideceği yerin kilometre fiyatını bilemiyorsa turist şehre inmez, kendimizi kandırmayalım.

ÖNCE BİZ DÜZELECEĞİZ

Önce biz düzeleceğiz. Esnaf yanlış yaptığında yanındaki esnaf, 'Bunu yapma' demeli. Bir seferlik düşünmeyin. Bir yanlışınız kartopu olarak geri döner. Kötülük çok çabuk yayılır. Üzdüğünüz bir misafir geri döndüğünde en az 10 kişiyi negatif etkiler. Buna hakkımız var mı, zinhar yok.

TURİST NİYE GELMİYOR DİYE BİRBİRİMİZİ SUÇLARSAK...

Sadece turist neden gelmiyor diye birbirimizi suçlarsak, turist bu şehre gelmez. Sorumluluklarımızı yerine getirirsek turist bu şehre gelecek. Turistler tur otobüsüyle gelse aracı koyacak parklara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.