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Antalya Valisi, yapılan yoruma sinirlendi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma yorum yapan vatandaşı, "Seni kimliksiz yumurta kafa" ifadeleriyle yanıtladı.

Haber Merkezi |
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Antalya Valisi, yapılan yoruma sinirlendi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği ve kendi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı' yardımının 550 TL'den, 650 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Karaloğlu, paylaşımında vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ettiğini iletti.

TEPKİ GÖRDÜ

Valinin paylaşımının altına yorum yapan bir vatandaş ise, "Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer." ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi, yapılan yoruma sinirlendi

​Vatandaşın yorumuna tepki gösteren Karaloğlu ise yazdığı cevapta, "Seni kimliksiz yumurta kafa" dedi.

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