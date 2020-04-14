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Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Serik ilçesinde evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

İHA |
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Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Çakallık Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu Bircan Eliş (10), aile fertlerinin tarlada olduğu sırada evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak istedi.

Salıncak kurduğu sırada ipin boynuna dolanması sonucu Eliş, ağaca asılı kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kız çocuğunu gören komşusu, hemen mahalle muhtarını aradı. Eve gelen muhtar Cemal Gül ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliş’in hayatını kaybettiği tespit etti.

Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

AİLE ÇİLEK TARLASINDAYDI

Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bircan Eliş’in annesinin ve yakınlarının olay esnasında çilek tarlasında bulunduğu öğrenildi.

Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

"GELDİĞİMDE ÇOCUK ÖLÜYDÜ"

Eliş’in yakınlarının kendisini aradığını söyleyen muhtar Gül, “Ben geldiğimde çocuk burada asılıydı. Büyük ihtimalle taşın üzerine çıkıyor. İp de kısa. İpi oynarken boynuna dolanıyor. Geldiğimde çocuk ölüydü. 112’yi aradık, onlar olay yerine geldi ve çocuğun hayatını kaybettiğini söylediler.” dedi.

Antalya’da 10 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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