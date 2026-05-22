Antalya'da 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Antalya’da jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere ait araçta 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİ İDDİASI

Jandarma ekipleri, ilçede kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi olaylarda kullanılan silahların teminine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan araştırmalarda, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları piyasaya sürdükleri ve suç örgütlerine silah sağladıkları değerlendirildi.

100 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Aramalarda 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, silahların bir kısmının satışa hazır halde bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu ele geçirilen silahların, farklı yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği değerlendirildi.

Ele geçirilen 100 ruhsatsız tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkarılan şüpheliler, “silah kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, bölgede yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.