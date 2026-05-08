Antalya’da 16 yaşındaki Mert evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Muratpaşa ilçesinde, ailesinin haber alamadığı Mert K.A., komşusu tarafından evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Ailesi sinir krizi geçirdi.
Antalya’da kan donduran olay....
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 841 Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, saat 23.00 sıralarında ailesinin evde olmadığı sırada Mert K.A.’nın bulunduğu daireden silah sesi geldi.
Aile üyeleri, ulaşamadıkları Mert için komşulara haber verdi.
Yardım istenen ve silah sesini duyan komşu, balkondan daireye girerek evi kontrol etti.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Komşu, Mert K.A.’yı yerde hareketsiz halde ve kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POMPALI TÜFEK İLE VURULDU
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert K.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin yanında pompalı tüfek olduğu görüldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Acı haberi alarak eve gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mert K.A.’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.