taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7067
Euro
6.4304
Altın
1411.33
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.011

Antalya'da 17 yaşındaki Rus turistin ani ölümü

Restoranda yemek yedikten sonra aniden rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus uyruklu genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 15.07.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde, ailesiyle beraber yemek yiyen Sofia Lanshakova (17), bir süre sonra aniden fenalaştı.

YEMEKTEN SONRA ANİDEN FENALAŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Rus kızı ambulansla civardaki sağlık ocağına götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Lanshakova daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Lanshakova doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'da 17 yaşındaki Rus turistin ani ölümü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

328
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

42
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

41
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

40
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

82
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir