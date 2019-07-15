Antalya'da 17 yaşındaki Rus turistin ani ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde, ailesiyle beraber yemek yiyen Sofia Lanshakova (17), bir süre sonra aniden fenalaştı.

YEMEKTEN SONRA ANİDEN FENALAŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Rus kızı ambulansla civardaki sağlık ocağına götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Lanshakova daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Lanshakova doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.