Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

1 Brent petrolün varili 24.57 dolardan işlem görüyor Bir süreden bu yana düşüşe geçen ve dengeleri alt üst eden Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24.57 dolardan işlem görmeye başladı.

2 İstanbul'da damperi bozuk olan kamyon üst geçide takıldı Sürücü, bozuk damperi indiremeyince üst geçide sürterek yoluna devam etti.

3 Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı Kars’ın en işlek caddelerinden birinde gezen Çinli turist, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

4 CNN'in koronavirüs sorusu Trump'ı kızdırdı "CNN gibiler, halkı paniğe sürükleyecek şeyler söylüyor." diyen ABD Başkanı Trump, söz konusu kanalı provokatörlükle suçladı.

5 Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında Yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralayan Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, SEGBİS aracılığı ile katılıyor.

6 Benzin ve motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi gelecek.