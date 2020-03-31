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Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

Üniversite öğrencisinin, yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak.

İHA |
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Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.’nin odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı.

AĞABEYİNİN TABANCASI YANINDA BULUNDU

Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R.G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

Antalya’da 21 yaşındaki genç kız, odasında ölü bulundu

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