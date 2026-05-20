Antalya’da 3 kişinin öldüğü yol verme kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı

Antalya’da yol verme tartışması...

Serik ilçesinde Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde 17 Mayıs günü, saat 01.30 sıralarında Emre Savran, Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

13 EL ATEŞ AÇTI

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla 13 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Savran da hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

''BANA SELEKTÖR YAPTI''

Bayar, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: “Serik Cuma Pazarı–Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı.

Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üzerime doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabancayla ateş ettim.”

TUTUKLANDI

Bayar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

Ölen 3 kişinin cenazeleri Serik’te toprağa verildi.

Soruşturma sürerken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

2 KİŞİ ARACINA BİNEREK BÖLGEDEN AYRILDI

Görüntülerde, seyir halindeki bir aracın önünün başka bir araç tarafından kesildiği, ardından araçtan inen kişilerin durdurdukları araca doğru yöneldiği ve kısa süre sonra silahın art arda ateşlendiği görüldü.

Olayın ardından iki kişinin araca binerek bölgeden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.