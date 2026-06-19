Antalya'da 38 deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı

Akdeniz’in önemli yuvalama alanları arasında yer alan Antalya’nın Kemer ilçesinde, deniz kaplumbağalarının üreme dönemi hareketliliği sürüyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü kaplumbağalar, bölgedeki sahillere yumurtalarını bırakmaya devam ediyor.

ÇIRALI, TEKİROVA VE GÖYNÜK SAHİLLERİNDE YUVALAR TESPİT EDİLDİ

Türkiye’deki 22 önemli yuvalama alanından biri olan Kemer’e bağlı Çıralı Plajı’nda bu sezon tespit edilen yuva sayısı 36’ya ulaştı. Tekirova ve Göynük mahallelerinde bulunan otel sahillerinde ise işletmecilerin ihbarı üzerine 2 yeni yuva daha belirlendi.

Böylece bölgede toplam 38 deniz kaplumbağası yuvası kayıt altına alınmış oldu.

YUVALAR EKİPLER TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6’ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yuvalar tek tek incelendi.

Gönüllü ekipler ve kooperatif üyeleri, tespit edilen alanlarda yumurta kontrolü yaparak yuvaları kafes sistemleriyle güvenlik altına aldı. Kafeslerin üzerine bilgilendirici uyarı notları da yerleştirildi.

GÖNÜLLÜLER VE OTELLERDEN ORTAK HASSASİYET

Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, otellerden gelen ihbarların sürecin sağlıklı yürütülmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Yapılan açıklamada, yuvaların birlikte takip edilerek koruma altında tutulacağı ifade edildi.

Altınkaya, gönüllülerle birlikte sahada yapılan kontrollerin düzenli olarak sürdüğünü ve her tespitin kayıt altına alındığını söyledi.

“ÇOK SEVİNDİK, HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ”

Sahilde yuva tespit edilen bir otelin yöneticisi ise kaplumbağaların bölgeye yumurta bırakmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Yetkililerle iletişime geçilerek yuvaların hızla koruma altına alındığı ve sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.

DOĞA İÇİN KRİTİK YUVALAMA DÖNEMİ

Uzmanlar, Akdeniz ekosistemi açısından büyük önem taşıyan deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminde insan etkisinin minimuma indirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kemer sahillerinde yürütülen koruma çalışmaları, türlerin devamlılığı için kritik bir rol üstleniyor.