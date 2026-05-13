Antalya'da 410 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde meydana gelen evden ve açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan saha çalışmalarında, Kepez ilçesinde bir ikamet ve bir inşaatta gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisinin İ.G. olduğu tespit edildi.

410 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada, suça konu yaklaşık 410 bin TL değerinde çok sayıda ziynet eşyası ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

'Evden ve açıktan hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.