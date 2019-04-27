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Antalya'da acı biber yarışması

Kumluca ilçesinde 20. kez düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yeme yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.

DHA | 27.04.2019 - 04:48..
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara verildi. Yarışmada 2'si kadın, 17 kişi, iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara, biberlerin acısını gidermek amacıyla ayran, domates ve su ikram edildi. Yarışmacılar, üç dakikada en fazla acı biberi yemek için kıyasıya mücadele etti.

Antalya'da acı biber yarışması

3 DAKİKADA 314 GRAM BİBERLE BİRİNCİ OLDU

Yedikleri biberlerden ağızları yanan yarışmacılar, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu tarafından üzerlerine su dökülerek serinletildi. Yarışma sonunda üç dakikada 314 gram biber yiyen Mehmet Ateş birinci, 303 gram yiyen Hüseyin Özdil ikinci ve 299 gram biber yiyen Emrah Çetiner üçüncü oldu. Başkan Köleoğlu ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinci ve üçüncü yarışmacılara çeyrek altın, diğer katılımcılara ise madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Antalya'da acı biber yarışması

"BU BİBERLERİ YEMEK MARİFET İSTER"

Başkan Köleoğlu, "20'nci Tarım ve Seracılık Festivali'ndeki onlarca yarışmadan birisi olan acı biber yeme yarışmasını gerçekleştirdik. Bu biberleri yemek marifet ister. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Her ne kadar acı da olsa bir tarafında yarışma, eğlence var." dedi.

Antalya'da acı biber yarışması

BİRİNCİ: "5 SENEDİR KATILIYORUM"

Yarışmanın birincisi Mehmet Ateş ise, "5 senedir bu yarışmaya katılıyorum. Birinci oldum. Geçen sene 3'üncü, bir önceki sene ise 2'nci olmuştum." dedi.

Antalya'da acı biber yarışması

Antalya'da acı biber yarışması

Antalya'da acı biber yarışması

Antalya'da acı biber yarışması

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