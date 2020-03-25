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Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı

Antalya'da iki grup arasındaki kavgayı biber gazıyla ayıran polis 10 kişi gözaltına aldı.

İHA | 25.03.2020 - 01:32..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda iddiaya göre, iki grup alacak verecek meselesi sebebiyle park içinde bir araya geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Grup arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Pompalı silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi elinden kesici bir aletle parmağından hafif yaralandı. Silah sesi üzerine güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olaya karıştığını belirlediği kişileri gözaltına aldı. Polis bölgede pompalı silahı aradığı sırada iki grup yeniden kavgaya başladı. Yaklaşık 15 kişinin olduğu kavgayı polis biber gazı kullanarak ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, gözaltına alınan ve silahtan çıkan kartuş üzerinde inceleme yaptı.

Antalya'da alacak verecek kavgası: 10 gözaltı

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