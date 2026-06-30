Antalya'da Alman uyruklu sürücü, emniyet şeridinde yayaya çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç bir kaza kayda alındı.

Turistlerin gözdesi Antalya'da yaşanan kazada, Alman uyruklu bir sürücü başrolde...

Alman uyruklu sürücü, emniyet şeridini kullanırken hız yaptı ve bir genç kızın ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.

Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda Alman vatandaşı Jürgen H., emniyet şeridinde kaza yaptı.

Jürgen H.'nin kullandığı otomobil, emniyet şeridinde yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki Elif K.'ye çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAŞKA BİR OTOMOBİLİN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

YEŞİL IŞIK YANDI, GEÇMEK ÜZEREYKEN ÇARPTI

Görüntülerde; genç kızın trafik ışıklarında karşıya geçerken yeşil ışığın yandığı ve yolun karşısına geçmek üzereyken emniyet şeridinden hızla gelen otomobilin Elif K.'ye çarptığı görüldü.