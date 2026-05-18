Antalya'da araç şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Pembelik Mahallesi Gelesandra Yaylası yolunda, Alparslan G. yönetimindeki 7 ATY 941 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Alparslan G. ile araçta yolcu olarak bulunan Gülsüm G. ve çocuklar Asel G. (7), Mustafa G. (3) ve Aybüke G. (1) yaralandı. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralıların kazanın ardından araç içinde sıkıştığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın şarampole nasıl yuvarlandığının belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.