Antalya'da aracının önüne 'basın' yazısı koyan sürücüye sahtecilikten işlem

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre İlköğretim Okulu önünde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında ön camında “Basın” yazısı bulunan bir aracı durdurdu.

Aracı kullanan İ.J.’nin, görevli polislere basın mensubu olduğunu söylediği ve sosyal medya üzerinden kendi adına düzenlenmiş, üzerinde kendisine ait kurumun ismi bulunan bir basın kartı gösterdiği öğrenildi.

İbraz edilen kartın geçerliliğinden şüphe duyan trafik ekipleri, sürücüyü Cumhuriyet Polis Merkezi’ne yönlendirdi. İ.J. hakkında, “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtildi.

GELENEKSEL 'SARI' KART YERİNİ 2018'DE TURKUAZA BIRAKTI

2018 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle basın kartının rengi ve tasarımı turkuaz olarak değiştirildi. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından medya mensuplarına sarı renkli değil, Turkuaz Basın Kartı veriliyor.