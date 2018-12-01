Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Deniz suyu sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

SPORCULAR YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPTI

Bazı vatandaşlar sahillerde çocuklarıyla yürüyüş yaparken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Bazı sporcular da yamaç paraşütü yaptı. Denize giren Feray Eser, Antalya'da havanın çok güzel olduğunu, her fırsatta denize girmeye çalıştığını söyledi.

YAZ HAVASI YAŞANIYOR

Deniz suyunun karadan daha sıcak olduğunu ifade eden Eser, "Antalya'da hava güneşli olduğu için bunu değerlendirmek için denize girmeyi tercih ettim. Antalya'da halen yaz havası yaşanıyor diyebiliriz. Birkaç gündür hava yağışlıydı ama şimdi güzel." dedi.