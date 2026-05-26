Antalya'da Arife Günü'nde sahillerde yoğunluk oluştu

9 günlük tatil devam ediyor.

Bayram tatilinin başlaması ile beraber bazı vatandaşlar memleketlerine dönerken bazıları ise tatil beldelerine doğru yola çıktı.

Oluşan taleple beraber turizmcilerin yüzü gülerken en çok tercih edilen kentlerden biri de Antalya oldu.

ANTALYA'DA YAZ SEZONU BAŞLADI

Ülkenin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olan şehirde her yıl olduğu gibi kalabalık arttı.

Kentte hava 27, nem yüzde 58, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü

SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı arifesinde tatil için gelen yerli turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

BAZILARI GÖLGEYİ TERCİH ETTİ

Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkarmayı tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinden sahillere gelen vatandaşlar gün akşam saatlerine kadar burada vakit geçirdi.

Kalabalık nedeniyle yer bulmakta zorlanılırken yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

HERKESİN CAZİBE NOKTASI

Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre yıllık ortalama 17 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlıyor.

Yıl bazında bakıldığında şehir, rekor seviyeler görerek 2024 yılında 17 milyon 278 bin, 2025 yılında ise 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.